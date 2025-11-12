Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"

In de AD Voetbalpodcast gaat het erover. "Na het ontslag van Heitinga zei Kroes al direct dat hij uiterlijk aan het eind van dit seizoen zou stoppen als technisch directeur bij Ajax. Ook Ten Hag kon hem niet op andere gedachten brengen", aldus Inan. "Dan voel je dat het, zeker met Van Gaal, heel lastig gaat worden om Ten Hag terug te halen. In succesvolle periodes bij Ajax, is de bemoeienis van hogere organen gering tot nihil. Dat is veranderd. Er zijn nu minder financiële mogelijkheden en de besluitvormingen zijn complexer. Dat lijken allemaal redenen voor Ten Hag om de boot af te houden."

Inan weet dat Ajax daarom nu verder kijkt. "Er worden heel veel namen genoemd, intern ook. Het lijstje bestaat niet uit één of twee namen, maar er worden meerdere namen genoemd. Ajax staat voor een keuze, het gaat een beetje om volgorde. Ga je eerst een td aanstellen die een trainer voor de lange termijn aanstelt of doe je dat al direct?"

"Bij Ajax staan alle opties nog open", zegt Inan daarover. "Het kan nu een trainer voor de korte termijn worden, het kan er een worden voor de lange termijn. De laatste optie is dat er eerst een td wordt aangesteld. Dat verwacht ik niet. De voorkeur heeft momenteel wel om een trainer aan te stellen, die zoektocht is in volle gang."

Inan zegt echter dat een trainer aantrekken vóór een td geen feit is. "Het kan zijn dat er in die zoektocht wordt ontdekt dat er in de zomer wel een goede optie voor de lange termijn beschikbaar is. Dan gaan ze nu het seizoen afmaken en vervolgens op zoek naar een td die zijn eigen trainer mag aanstellen. Het ligt er een beetje aan welke trainers er zijn. Als ze een naam zien waarvan ze denken: hij kan Ajax uit het slop trekken en heeft daar meerdere jaren voor nodig, dan zullen ze niet twijfelen."

Onder meer de namen van Paul Simonis en Philippe Clement worden genoemd. "Dat Kroes vertrekt, is voor Ajax geen reden om te zeggen dat hij slechts een trainer tot het einde van het jaar mag aanstellen", besluit Inan.