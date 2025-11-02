Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Kroes krijgt steun: "Nog steeds de juiste man op de juiste plek"

Tom
bron: Goedemorgen Eredivisie
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Jan Willem van Dop denkt dat Alex Kroes nog altijd de juiste technisch directeur is voor Ajax, zo stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. De bestuurder krijgt steeds meer kritiek op zijn transferbeleid. 

Van Dop kent Kroes nog uit hun gezamenlijke tijd bij Go Ahead Eagles. Ik vind dat het nog steeds de man is op de juiste plek”, stelt Dop. “Ga er maar aanstaan wat er gedaan moest worden en met name op financieel vlak. De bomen waren niet hoog genoeg en alles kon maar, en op een gegeven moment moest je ingrijpen. Maar ik heb het idee dat Alex op de juiste plek zit. Alleen het is niet makkelijk. Tuurlijk word je afgerekend op succes."

“Je vindt dat Alex het goed doet?", haakt Hans Kraay jr. in. "Maar om maar één ding te noemen… Als jij moet bezuinigen, ga je toch niet bezuinigen op Hendersons salaris? Die verdient vier of vijf miljoen. Het zal mij een worst wezen als hij gewoon elke week de ballen aan de goede kleur geeft en Kenneth Taylor een veel betere middenvelder maakt dan hij nu is. Dat zijn toch grote fouten. Je bezuinigt op een bepaalde speler en geeft een karrenvracht aan geld uit aan doorsnee spelers als Moro.”

Van Dop: “Als je gaat kijken wat zo’n jongen verdient, is de vraag of dat in welke begroting dan ook paste. Alex kijkt naar de langetermijn. Je moet investeren in jonge spelers die moeten groeien. Natuurlijk loopt het soms niet zoals je wilt, maar dat is het traject dat hij kiest.” 

Kraaij is het daar niet mee eens. “Je kunt bij Ajax toch niet over de lange termijn praten; je moet vandaag en morgen winnen.”

