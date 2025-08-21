Kroes krijgt transfertip: "Precies wat Ajax en Heitinga zoeken"

Alex Kroes is bij Ajax achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie. De technisch directeur is nog op zoek naar een controlerende middenvelder en in de VoetbalPrimeur-podcast #DoneDeal wordt de naam van Lucas Gourna-Douath genoemd.

"Ik heb hem in het verleden samen met Ajax-aanwinst Oscar Gloukh zien spelen tegen FC Twente. Zij tikten Twente toen scheel in De Grolsch Veste. Gourna-Douath is écht een zes, een balansbewaker. Net als Álvarez. Iemand die altijd in positie blijft", klinkt het. "Precies wat Ajax en Heitinga zoeken", klinkt het.

Gourna-Douath kwam in de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor AS Roma, maar hij was bij de Italiaanse topclub niet zeker van een basisplek. Ajax werd recentelijk ook al in verband gebracht met spelers als Daley Blind, Carlos Soler en Nemanja Gudelj.