Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes krijgt transfertip: "Precies wat Ajax en Heitinga zoeken"

Niek
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is bij Ajax achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie. De technisch directeur is nog op zoek naar een controlerende middenvelder en in de VoetbalPrimeur-podcast #DoneDeal wordt de naam van Lucas Gourna-Douath genoemd. 

"Ik heb hem in het verleden samen met Ajax-aanwinst Oscar Gloukh zien spelen tegen FC Twente. Zij tikten Twente toen scheel in De Grolsch Veste. Gourna-Douath is écht een zes, een balansbewaker. Net als Álvarez. Iemand die altijd in positie blijft", klinkt het. "Precies wat Ajax en Heitinga zoeken", klinkt het.

Gourna-Douath kwam in de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor AS Roma, maar hij was bij de Italiaanse topclub niet zeker van een basisplek. Ajax werd recentelijk ook al in verband gebracht met spelers als Daley Blind, Carlos Soler en Nemanja Gudelj. 

Gerelateerd:
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA

Taylor lijkt te blijven: "Clubs informeren, maar weinig actie"

0
Daley Blind in La Liga

Daley Blind koos herstel boven gezin: "Ik ben er niet trots op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd