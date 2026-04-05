Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"

Alex Kroes zegt dat de uitspraken van verhuurde spelers over gebrek aan contact met de club niet kloppen. Volgens de oud-Ajax-bestuurder is er wel degelijk communicatie, al is het mogelijk niet altijd perfect. Hij vindt dat de manier waarop dit in de media wordt gebracht de situatie bij Ajax niet helpt.

"Er worden zoveel leugentjes de wereld ingebracht en geschreven", zegt Kroes in de podcast Kale & Kokkie. "Dingen gesuggereerd... Wat dan 'bam' opgeblazen wordt, intern ook. We hadden een keer een wedstrijd tegen club x in de Eredivisie en toen stond er ook een uitgebreid interview met een uitgeleende speler. Die zei: 'Ik heb al maanden niks gehoord van de club en blah blah', dat gaat dan rond en iedereen zegt dan: 'dat kan toch niet'. Ik stuurde toen in de directie-app ons appcontact."

Volgens Kroes klopt het beeld dat veel uitgeleende Ajax-spelers schetsen niet. Onder meer Gerald Alders (Telstar), Tristan Gooijer (PEC Zwolle), Dies Janse (FC Groningen), Nick Verschueren (FC Volendam) en Ahmetcan Kaplan (NEC) stelden eerder dat er geen contact is met Ajax. "Ik zeg niet dat het perfect is en het niet beter moet. Op dit vlak durf ik te zeggen dat het contact met uitgeleende spelers kan beter, moet beter, maar zo zwart-wit en zo negatief als het weggezet wordt, zo is het meestal niet."

Kroes wijst vooral op de gevolgen van interviews en de rol van media in het verspreiden van negativiteit. "Dan kom je weer op ruis en onrust en dat continu. Elke mug wordt een olifant, een negatieve olifant en daar worden mensen nerveus van en dat kost interne energie", aldus Alex Kroes.