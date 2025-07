Kroes legt vertrek Ajacied uit: "Geen toekomst voor hem in Amsterdam"

"Na de verhuur van Borna het afgelopen halfjaar (Sosa werd het hele seizoen verhuurd aan Torino, red.), was er ook nu geen toekomst voor hem in Amsterdam", zegt Kroes via de officiële kanalen van Ajax. De 27-jarige vleugelverdediger kwam in totaal tot 25 officiële duels in het shirt van de Amsterdammers.

Sosa kon in Amsterdam geen vaste waarde worden en werd al snel uitgeleend. Nu krijgt hij een nieuwe kans in Engeland. "Dat hij zijn carrière nu kan voortzetten op het hoogste niveau in Engeland is natuurlijk prachtig", vervolgt Kroes in gesprek met de clubkanalen. "Wij gunnen hem het allerbeste en hopen voor hem dan ook dat hij daar zal gaan slagen."