'Kroes maakt harde selectie-keuze': "Kiezelharde personeelsbeleid"

Door nu duidelijkheid te geven, weten Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen én hun zaakwaarnemers dat hun toekomst niet in Amsterdam ligt, zo meldt Mike Verweij in De Telegraaf. Opvallend is dat ook Van den Boomen, die momenteel extern herstelt van een rugoperatie, is meegenomen in de WhatsApp-groep waarin de boodschap werd gedeeld.

"Het kiezelharde personeelsbeleid, waar Ajax zelf ook niet trots op zal zijn, is de erfenis van de periode-Mislintat, de Duitser die in de zomer van 2023 voor 120 miljoen euro twaalf veelal Ajax-onwaardige spelers aantrok en in totaal voor 59 jaar aan contracten uitdeelde. Door plaatsing voor de Champions League krijgen de Mislintat-aankopen een salarisverhoging van vijftig procent", schrijft de Ajax-watcher.

Dit zet de loonlijst verder onder druk. Ajax hoopt daarom vooral op lucratieve transfers van Akpom, Forbs en Sosa. Voor deze drie spelers werden aanzienlijke bedragen betaald: 12,3 miljoen euro voor Akpom, 14 miljoen voor Forbs en 8 miljoen voor Sosa.

Toch is er voor enkele spelers nog enige marktwaarde. Ook voor Hlynsson, Rasmussen en Gorter verwacht Ajax een nette transfersom te kunnen realiseren. Akpom wist in 68 wedstrijden 23 keer te scoren voor Ajax, een redelijke statistiek gezien het feit dat hij meestal als invaller werd ingezet. De club hoopt in de komende weken stappen te zetten op de transfermarkt om ruimte te creëren voor nieuwe versterkingen.