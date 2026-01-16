Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
'Kroes moet aan de bak bij Ajax': "Twee of drie nieuwe spelers"

Niek
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 6-0 (!) op bezoek bij AZ en Mike Verweij toont zich kritisch over de club uit Amsterdam. De verslaggever laat (nogmaals) weten dat trainer Fred Grim behoefte heeft aan meerdere versterkingen. 

"Een uiterst giftige cocktail met uiteenlopende ingrediënten zorgde woensdagavond voor een van de grootste blamages in de Ajax-geschiedenis", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Veel - zo niet alles - heeft te maken met kwaliteit. En het is duidelijk dat Ajax er eigenlijk al sinds het gedwongen vertrek van Marc Overmars een potje van maakt op de transfermarkt. Het Ajax-middenveld verbleekt compleet bij dat van AZ en de verdediging is een topclub onwaardig."

"Dat Alex Kroes het nog een transferperiode voor het zeggen krijgt, lijkt onverantwoord, maar is onvermijdelijk, omdat Jordi Cruijff pas in februari instapt", vervolgt Verweij. "Zaterdag (16.30 uur) wacht in de Johan Cruijff ArenA het duel met Go Ahead Eagles en dan kan Ajax de frustrerende avond in Alkmaar van zich af voetballen. Op de achtergrond moet Kroes ervoor zorgen dat er twee of drie nieuwe spelers komen, zodat de krakkemikkige selectie deels kan worden gerepareerd", besluit de clubwatcher met een duidelijk advies voor de technisch directeur van Ajax. 

