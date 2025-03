Kroes niet gestraft door licentiecommissie; AFM onderzoek loopt

Alex Kroes hoeft niet meer te vrezen voor een straf van de licentiecommissie van de KNVB. Bij Go Ahead Eagles en AZ, kocht Kroes op verschillende momenten aandelen in Ajax. Dat is in strijd met de regels van de KNVB, maar de licentiecommissie laat Kroes gaan, terwijl het onderzoek van de AFM nog loopt.

Het verhaal is bekend: vlak nadat Kroes bij Ajax startte als algemeen directeur, raakte hij in opspraak. Het kopen van aandelen van Ajax in zijn periode in Deventer en Alkmaar was in strijd met de KNVB-regels. Hij wordt verdacht van het handelen met voorkennis

Tegenover RTL laat de licentiecommissie weten de zaak afgerond te hebben.. "De zaak Kroes is aan de orde geweest tijdens een vergadering van de licentiecommissie. Omdat het hier om een individueel persoon gaat, valt dit buiten de beoordeling van de licentiecommissie en is de casus dus niet inhoudelijk behandeld", laat een woordvoerder optekenen. "Voor de licentiecommissie is de zaak afgehandeld."

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt dat de zaak voor de voetbalbond, waarvan de licentiecommissie onafhankelijk opereert, ook afgedaan is. Alleen de AFM onderzoekt de zaak nog. "Als de AFM vindt dat ik daar meer dan een foutje heb gemaakt, dan neem ik mijn consequenties", zei Kroes daar eerder over tegen de NOS.