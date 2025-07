Kroes onthult doelstelling Ajax dit seizoen: "Nieuwe realiteit"

Toen Kroes ongeveer één jaar terug een soortgelijk interview aflegde, gaf hij aan dat Ajax in de top-drie moest zien te eindigen. Dat lukte de club. Welke doelstelling legt Kroes Ajax deze keer op? "Een must is dat we ons direct plaatsen voor de Champions League", vertelt de TD in het bijzijn van directeur voetbalzaken Marijn Beuker.

"Bij de eerste twee, dus", verduidelijkt Kroes zijn uitspraak. "Maar uiteindelijk wil Ajax meedoen om de titel, en die titel het liefst pakken." Om dat te bewerkstelligen, is in Amsterdam en omstreken plaatsgemaakt voor 'een nieuwe realiteit'. Binnen die 'nieuwe realiteit' is er geen plek meer voor hele hoge salarissen, of erg dure inkomende transfers. Volgens Kroes zijn er belangrijke stappen gezet, maar ze zijn er nog niet.

"Die nieuwe realiteit hebben we bij de meeste mensen in de koppies gekregen", vervolgt Kroes, die een speler van Ajax als voorbeeld geeft. "Een Berghuis die verlengt, dat is allemaal binnen de nieuwe realiteit. Het gaat bij nieuwe contracten om Ajax vooruit te brengen, niet alleen maar om poen."