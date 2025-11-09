Kroes onthult: "Waren er bij Farioli, Heitinga en de volgende trainer"

Alex Kroes blikte terug op een roerige transferzomer en het uiteindelijke ontslag van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. De inmiddels opgestapte technisch directeur erkent dat er keuzes zijn gemaakt die sportief niet ideaal uitpakten, maar benadrukt in gesprek met Voetbal International dat die voortkwamen uit afspraken met de clubleiding over het financiële beleid.

"Ik heb eerder gezegd dat we niet alles hebben kunnen doen wat wij hadden gewild. Dat heeft soms met timing te maken. Wij konden Brian Brobbey bijvoorbeeld pas op de allerlaatste dag van de window verkopen, die stond eerder in de planning. Kenneth Taylor stond ook eerder in de planning om te verkopen, die is uiteindelijk helemaal niet verkocht. En we hebben de afspraak aan de voorkant van de window gemaakt met de rvc en directie om mij heen, om financieel heel goede stappen vooruit te zetten. Dat betekende ook dat wij behoorlijk scherp aan de wind gingen zeilen met het sportieve. Daar kun je nu van zeggen, daar ben je kind van de rekening geworden. Het is maar net hoe je het wil betitelen. Maar ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is over de window. Terug in de tijd zijn er altijd dingen die je liever anders had willen zien, maar ik denk dat het leven zo is."

Ook over de twijfels rondom Heitinga als hoofdtrainer is Kroes eerlijk. Volgens hem zijn zulke gevoelens onvermijdelijk bij een club als Ajax. "Die waren er bij Farioli ook, die waren er bij Heitinga, en bij de volgende trainer, dat kan ik nu vast verklappen, dan gaan jullie dezelfde verhalen schrijven. Alleen bij Luis Enrique en Pep Guardiola, denk ik dat jullie weinig kunnen zeggen, verder is er altijd twijfel. Die voel ik van jullie, die voel ik intern, maar die heb ik zelf ook, dat is ook menselijk. Je weet bij Ajax dat er altijd iets verbeterd moet worden. Alleen, normaal gesproken hoop je dat je meer tijd krijgt of meer progressie boekt."