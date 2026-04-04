Kroes op de bres voor oud-Ajacied: "Ontzettend veel kritiek"
Alex Kroes begreep niks van de kritiek aan het adres van Francesco Farioli. De Italiaan werd vorig seizoen tegen alle verwachtingen in tweede met Ajax, maar kon op veel kritiek rekenen.
Kroes stapte twee jaar geleden in bij Ajax toen de club er niet goed voorstond. "Toen stelden we ook dat het vier of vijf jaar nodig zou hebben om weer te komen waar we zouden willen zijn", vertelt hij in de Kale en Kokkie-podcast. "Farioli werd aangesteld en het voetbal was 'soms' niet om aan te gluren'", vervolgt hij sarcastisch.
De voormalig Ajax-directeur begreep werkelijk niks van de kritiek op de oefenmeester. "Er werd ontzettend veel kritiek op losgelaten. Want we vonden eigenlijk al dat Ajax niet alleen bovenaan had moeten staan, maar ook leuk voetbal had moeten spelen", stelt hij. "Toen zei ik steeds: maar jongens, we zijn zes maanden verder dan dat moment waarvan we riepen: dat duurt vier tot vijf jaar. Alleen je wil het binnen zes maanden."
Farioli werd bijna kampioen en besloot vervolgens te vertrekken uit Amsterdam. Dat veel mensen de Italiaan dat verwijten kan ook op onbegrip rekenen van Kroes. "Kijk nou niet terug naar de laatste vijf wedstrijden, maar naar het hele seizoen. We moesten drie voorrondes Europa League spelen. Kijk nou even naar de goede dingen. Misschien was iedereen wel kapot", oppert hij. "We hebben zestig wedstrijden gespeeld dat seizoen. We zijn er allemaal doodziek van, maar we waren pas een jaar verder."
