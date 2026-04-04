2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Kroes over Farioli-vertrek bij Ajax: "Mijn schuld? Nou, fuck you"

Joram
bron: Kale & Kokkie
Francesco Farioli en Alex Kroes
Francesco Farioli en Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Alex Kroes gaat stevig in op het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. De Italiaanse trainer vertrok na één seizoen naar FC Porto, maar Kroes laat duidelijk weten dat hij niet de reden is dat Farioli wegging. De oud-technisch directeur legt uit hoe het echt zat.

Farioli kwam in de zomer van 2024 over van Nice om trainer te worden bij Ajax. Onder zijn leiding eindigde Ajax als tweede. "Het seizoen Farioli wordt nu afgedaan als geweldig. Ik zeg dit zonder enige negativiteit richting Francesco, want ik heb nog steeds een hele goede relatie met hem," vertelt Kroes in de Kale & Kokkie Podcast.

Kroes reageert geïrriteerd op geruchten dat er wrijving tussen hem en Farioli zou zijn geweest. "Ik vind het weleens irritant dat er vanuit bepaalde hoeken werd gesuggereerd dat hij en ik ruzie hadden of dat het door mij komt dat hij niet meer bij Ajax zit. Nou, fuck you. Dat is echt niet zo."

Hij benadrukt dat buitenlandse trainers in Nederland vaak zwaar worden beoordeeld. "Een buitenlandse trainer wordt in Nederland eigenlijk continu onheus bejegend. Gedurende het seizoen is er heel veel kritiek geweest op zijn speelstijl, resultaten en de manier waarop we speelden. Dat was van binnenuit en van buiten, allerlei stromingen. Ik merkte dat hij daar ook niet ongevoelig voor was", aldus Alex Kroes. 

Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

Míchel Sánchez

'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

