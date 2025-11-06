Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Kroes over ontslag Heitinga: "Dit zijn onze eigen bevindingen"

Amber
bron: Ajax Life
Alex Kroes en John Heitinga
Alex Kroes en John Heitinga Foto: © Pro Shots

Alex Kroes heeft in gesprek met Ajax Life meer uitleg gegeven over het ontslag van John Heitinga. Volgens de technisch directeur van Ajax was het besluit om de trainer op non-actief te zetten unaniem en het resultaat van 'een optelsom van het geheel'.

"Donderdagochtend heb ik een meeting gehad met de voltallige directie", vertelt Kroes aan Ajax Life. "Toen kwamen we helaas tot de conclusie dat het moment was aangebroken om te stoppen met John en Marcel. Dit is daarna besproken met de raad van commissarissen."

Volgens de technisch directeur was iedereen het snel eens over de beslissing. "Iedereen was het met elkaar eens, dus ja, dit was een unanieme beslissing. Ook ik was het ermee eens", aldus Kroes. Niet veel later bracht hij samen met commercieel directeur Menno Geelen het nieuws aan Heitinga. "We hebben met John gezeten. Ja, hij was erg teleurgesteld. Dat begrijp ik ook."

Hoewel de druk van buitenaf toenam door de tegenvallende resultaten, Ajax staat vierde in de Eredivisie en heeft nog geen punt gepakt in de Champions League, benadrukt Kroes dat dit niet de doorslag gaf. "Dit zijn onze eigen bevindingen", legt hij uit. "Natuurlijk is dit alles een soort optelsom van het geheel, maar ik heb niet het hele stadion met witte zakdoekjes zien zwaaien."

