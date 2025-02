Kroes over salarissen bij Ajax: "Dan kan hij wat extra verdienen"

Alex Kroes heeft in gesprek met ESPN meer tekst en uitleg gegeven over de salarissen bij Ajax. De technisch directeur laat weten dat de club uit Amsterdam een 'flexibel salarishuis' heeft en dat betekent dat spelers dus (deels) afhankelijk zijn van de prestaties.

"We gaan echt terug in salarislasten", reageert hij. "We hebben een flexibel salarishuis gemaakt en elke speler die nu een contract tekent komt ergens in die huishouding terecht. Gebaseerd op de verwachte rol die die speler zal hebben in het team", aldus Kroes, die benieuwd is naar de resultaten.

"Je hebt natuurlijk die verwachte rol, maar ook de praktijk valt het wel eens mee of tegen", beseft hij. "Daar hebben we een stuk flexibiliteit ingebouwd. Als iemand goed presteert, beter dan verwacht, dat iemand dan wat extra kan verdienen, maar als iemand niet presteert dat die dan gewoon wat lager blijft zitten."