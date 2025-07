Kroes prijst vertrekker: "Hij heeft een grote bijdrage geleverd"

Jordan Henderson vertrekt transfervrij bij Ajax. Technisch directeur Alex Kroes heeft lovende woorden over voor de Engelsman.

"Jordan was een echte aanvoerder voor ons, zowel op als buiten het veld", zo vertelt Kroes op de clubsite van de Amsterdammers over de middenvelder.

"Een internationale topspeler die met zijn mentaliteit en leiderschapskwaliteiten een grote bijdrage heeft geleverd aan onze plaatsing voor de UEFA Champions League en de verdere ontwikkeling van de topsportcultuur bij Ajax. Jordan heeft veel betekend voor de club, en daarvoor zijn we hem dankbaar. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn indrukwekkende loopbaan."