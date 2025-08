Kroes raakte overtuigd van Ajax-aanwinst: "Heeft de wow-factor"

Voetbal International geeft een inkijk in hoe Ajax zijn aanwinst wist te strikken. "De data geven een objectief beeld, het live scouten brengt een subjectief beeld. Ajax wint ondertussen informatie in bij bekenden van Gloukh: oud-ploeggenoten, oud-trainers, et cetera. Zo is Pepijn Lijnders enthousiast over de kwaliteiten van de middenvelder, hetzelfde geldt voor zijn voorganger Matthias Jaissle, die Ajax toevallig tegen het lijf loopt tijdens de Como Cup. Jaissle is immers werkzaam bij Al-Ahli, dat ook deelneemt aan het minitoernooi in Italië", aldus Lentin Goodijk.

Uiteraard komen daarbij ook de kanttekeningen langs. "De zelfverzekerde spelmaker legt soms wel erg veel risico in zijn spel op de verkeerde momenten, hij kan qua fysieke inhoud nog stappen zetten en gaat bij Salzburg niet altijd voorop in het druk zetten", klinkt Goodijk. "De overtuiging is echter dat Gloukh zich daar met de jaren in kan ontwikkelen, hij is immers pas 21. Die verbeterpunten zijn weg te strepen tegen de creativiteit en onvoorspelbaarheid die hij brengt aan de bal, de wow-factor, zo concludeert Ajax."

"Data: groen, scouting: groen, aanbeveling van mensen die met hem gewerkt hebben: groen. Technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn overtuigd en komen in actie. Kroes presenteert in een call het meerjarenplan dat Ajax voor Gloukh heeft uitgestippeld. De Israëliër is direct enthousiast. Hij had drie jaar geleden al een goed gevoel bij Ajax en dat is niet veranderd", besluit Goodijk.