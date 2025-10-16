AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes reageert: "Als ik dat doe, wordt dat tegen mij en John gebruikt"

Tom
bron: Ajax Life
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Ajax heeft trainers in vier seizoenen gehad. Dat is bepaald geen toonbeeld van continuïteit. Alex Kroes reageert in gesprek met Ajaxlife. 

“Hoe komt dat, denk je? Omdat het buitengewoon ingewikkeld is op deze manier. Met al deze mensen, met resultaten die grillig zijn en de druk van buitenaf. Je hebt te maken met een cocktail van massahysterie en emoties in een voetbalclub. Oké, dan gaat John Heitinga er morgen uit. Wie gaat het dan doen?', reageert Kroes. 

“Dat weet ik oprecht niet. Ik heb met niemand gesproken, juist omdat John zo veel negativiteit op zijn dak krijgt", gaat hij verder. "Als ik met één persoon ga praten, ligt dat meteen op straat en wordt het tegen mij en John gebruikt.”

Kroes zelf heeft een aflopend contract na dit seizoen. Is hij  bereid bij te tekenen?  “Daar ga ik pas later dit jaar over nadenken. Is nu nog niet urgent. Eerst wil ik strijden voor een structuur die teruggebracht kan worden tot hapklare brokken, om het beste uit deze club te halen. En ik wil graag het mooie voetbal weer zien.”

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Inan

Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd