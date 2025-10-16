Kroes reageert: "Als ik dat doe, wordt dat tegen mij en John gebruikt"

Ajax heeft trainers in vier seizoenen gehad. Dat is bepaald geen toonbeeld van continuïteit. Alex Kroes reageert in gesprek met Ajaxlife.

“Hoe komt dat, denk je? Omdat het buitengewoon ingewikkeld is op deze manier. Met al deze mensen, met resultaten die grillig zijn en de druk van buitenaf. Je hebt te maken met een cocktail van massahysterie en emoties in een voetbalclub. Oké, dan gaat John Heitinga er morgen uit. Wie gaat het dan doen?', reageert Kroes.

“Dat weet ik oprecht niet. Ik heb met niemand gesproken, juist omdat John zo veel negativiteit op zijn dak krijgt", gaat hij verder. "Als ik met één persoon ga praten, ligt dat meteen op straat en wordt het tegen mij en John gebruikt.”

Kroes zelf heeft een aflopend contract na dit seizoen. Is hij bereid bij te tekenen? “Daar ga ik pas later dit jaar over nadenken. Is nu nog niet urgent. Eerst wil ik strijden voor een structuur die teruggebracht kan worden tot hapklare brokken, om het beste uit deze club te halen. En ik wil graag het mooie voetbal weer zien.”