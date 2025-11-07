Kroes reageert op 'verwijten' over Farioli: "Hij wilde gewoon weg"

Ajax maakte een switch, van het profiel van Farioli naar dat van Heitinga. "Nou ja, kijk, het ene moment is iemand wel te krijgen en het andere moment is iemand niet te krijgen. Niet ieder moment is hetzelfde", legt Kroes uit in Voetbal International. "Dus je kan ook nu niet zeggen: De trainer die zal komen is per definitie dat of dat, want het ligt ook aan beschikbaarheid en de wensen. Dat moet je zien te matchen."

"Het grappige is wel, toen Farioli begon, net als bij John, werden wij als directie en ik als persoon behoorlijk neergezet als iemand die er geen verstand van had. En Farioli kan volgens mij inmiddels over water lopen, zeg ik met een knipoog, want ik heb geen negatieve gevoelens richting Farioli, dat weten jullie. En John kan er nu ineens helemaal niets meer van. Zo gaat het, met die moodswings, van ons allen", zegt de td.

Of hij niet meer had moeten doen om Farioli binnenboord te houden? "Dat wordt mij vaker verweten, alleen dat is zeer onterecht, want Farioli wilde gewoon weg. Punt. Dat kan ik nog tien keer zeggen, ik weet niet hoe dat een eigen leven is gaan leiden, maar hij wilde zelf weg en hij was niet te behouden."