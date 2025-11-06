Kroes sluit één optie alvast uit: "Kan me dat niet voorstellen"

Alex Kroes speelt ondanks zijn aangekondigde vertrek een centrale rol in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bij Ajax. Zelf ziet hij dat niet als vreemd, benadrukt hij. Interim-trainer Fred Grim zal het seizoen in ieder geval niet afmaken.

Op de dag dat John Heitinga op non-actief werd gezet, stelde Kroes zijn eigen positie beschikbaar. Op aandringen van de clubleiding blijft hij aan totdat een nieuwe technisch directeur is gevonden. Over de vraag of hij daarmee niet 'over zijn eigen graf regeert', zegt Kroes: "Zo zie ik dat niet", wordt hij geciteerd door Ajax Life. "De zoektocht naar een nieuwe trainer doe ik niet alleen. We doen alles in goed overleg. Ik zet mijn expertise waar nodig in om met elkaar tot de beste keuze te komen."

Hij geeft aan dat de zoektocht inmiddels officieel is gestart: "Er zijn altijd namen die circuleren en waar door de tijd heen al contact mee is. Je wil immers klaar zijn als je voor de opdracht staat een nieuwe trainer aan te stellen. Je kunt echter pas concreet starten als het doek is gevallen. In dat proces zitten wij nu."

Over de vermeende topkandidaat Erik ten Hag zegt Kroes: "Ik doe geen uitspraken over topkandidaten of over tweede of derde keuzes. Dat ik met Erik heb gezeten, was niet spannend, maar ik begrijp dat dit nu extra lading heeft. Verder kan en wil ik daar nu niks zinnigs over zeggen."

Fred Grim neemt voorlopig de honneurs waar als eindverantwoordelijke op de bank, onder meer tijdens het duel tegen FC Utrecht. Kroes benadrukt dat Grim het seizoen niet zal afmaken: "Nee, dat lijkt mij niet. Ik kan me dat niet voorstellen en dat is ook zeker niet de intentie."

Kroes’ eigen vertrek aan het einde van het seizoen staat vast. "Dan ga ik toch weg", besluit hij, ook als een toekomstige trainer alleen zou willen instappen als de huidige technisch directeur blijft.