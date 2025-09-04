Kroes spreekt Mike Verweij tegen: "Ik kan verklappen dat..."

Ajax-technisch directeur Alex Kroes ontkent dat de raad van commissarissen (rvc) betrokken is geweest bij het afketsen van een huurtransfer van Sean Steur naar FC Volendam. Eerder meldde De Telegraaf dat met name commissaris Danny Blind de verhuur zou hebben tegengehouden, omdat hij Steur dit seizoen van waarde acht voor Ajax.

Volgens Kroes klopt dat beeld niet. "Er werd in de media gesuggereerd dat de rvc zich daarmee bemoeid had. Ik kan verklappen dat de rvc daar geen enkele zeggenschap en bemoeienis mee heeft gehad", aldus de directeur. "Het was een interne discussie, maar we hebben uiteindelijk gezegd: Je moet bij Ajax blijven, wij gaan jou helpen door ontwikkelen", zegt hij op de clubwebsite.

De 18-jarige middenvelder maakte tijdens de voorbereiding indruk, onder meer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco. Ondanks de stevige concurrentie op het middenveld, onder meer Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim zijn nog altijd Ajacied, sluit Steur definitief aan bij de A-selectie.

Kroes ziet daarbij een belangrijke rol voor de jongeling: "Net als Aaron Bouwman en Rayane Bounida. Ze zullen in verschillende teams kunnen en moeten acteren. Wij denken dat we Sean in dit geval bij Ajax door kunnen laten ontwikkelen naar een toekomstige Ajax 1-basisspeler."