Kroes spreekt zich uit over relatie met Farioli: "Knettert het?"

Tussen Francesco Farioli en Alex Kroes 'knettert' het niet, zo bevestigt Kroes in gesprek met de NOS . Wel zijn er volgens de technisch directeur van Ajax een aantal onderwerpen waar hij en Farioli het oneens over zijn.

"Er wordt heel veel gezegd", zegt Kroes, waarmee hij doelt op alle berichtgeving over eventuele onenigheid tussen hem en Farioli. Tijdens de transferperiode kwamen er verhalen naar buiten over een verstoorde relatie. Zo had Farioli graag eerder versterkingen gewild. Dat gebeurde niet.

Kroes wordt gevraagd of het 'knettert' tussen hem en Farioli. "Knettert? Nee. Op een leuke manier, als je het knetteren wil noemen. We hebben veel punten waar we exact hetzelfde over denken, en een aantal topics waarover we met elkaar discussiëren wat de beste weg vooruit is voor Ajax", geeft hij aan.

De td merkt ook dt Farioli veel kritiek krijgt. "Wij (Nederlanders, red.) vinden het allemaal eng als iemand uit het buitenland komt. Dat vind ik zeer ten onrechte. Als je ziet wat de mensen in de staf doen om hier te werken... Sommigen hebben hun gezin in het buitenland wonen. Ze zijn 24/7 met deze club bezig. Ik vind dat wij in Nederland de buitenlandse trainers onheus bejegenen. Ten onrechte", aldus Kroes.