Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes staat volledig achter Heitinga: "Ontsla mij dan als eerste"

Rik Engelbertink
bron: Ajax Life
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax-directeur Alex Kroes verzekert dat John Heitinga de komende periode niet ontslagen zal worden. De jonge trainer krijgt de tijd om aan iets te bouwen van de directeur, die zich zelf ergert aan de negatieve tendens omtrent Heitinga die is ontstaan in de media.

"In de laatste week voor de interlandbreak kreeg ik veel vragen van mensen die vonden dat hij eruit moest. Maar dat gaan we niet doen, zei ik", laat Kroes optekenen door Ajax Life. "In de eerste plaats moesten we rust creëren. Daarnaast verwachten mensen dat je weer in 2019 bent. Accepteer nou met z’n allen dat er een nieuwe werkelijkheid is… Het voetbal heeft zich internationaal doorontwikkeld en wij – als land – niet voldoende. Sterker, op bepaalde punten zijn we terug bij af."

Kroes vindt dan ook dat Heitinga vertrouwen hoort te krijgen. "Ja, volledig. Vorig jaar heb ik in een moeilijke fase tegen critici binnen Ajax over Farioli gezegd: Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste. Zo sta ik er nu ook in", legt de directeur uit. "Intern stelde ik iemand, die redelijk veel invloed heeft, de vraag: Vind jij dat ik moet opstappen op het moment dat we voor de gedwongen variant moeten kiezen? Die persoon vond van niet. Ik worstel daar zelf best mee, omdat ik het ergens wel zo voel."

"Los daarvan vind ik simpelweg niet dat John moet worden weggestuurd", is Kroes helder. "Mikel Arteta werd in zijn eerste twee seizoenen achtste en vijfde met Arsenal. Gun trainers de tijd om iets op te bouwen. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelers." Wanneer zou wel de tijd zijn Heitinga te ontslaan? "Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat. Dus niet een klein deel. Aan de andere kant: je stapt met een fluitconcert van het veld nadat je NAC met pijn en moeite hebt verslagen. Dat is het goede nieuws. We zijn weer Ajax…"

Gerelateerd:
Ahmetcan Kaplan

Kaplan vertrok bij Ajax: "Daar moest ik wel even aan wennen"

0
Mohamed Ihattaren

Ihatteren is pissig: "Ik hoef niet eens met hem te praten..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd