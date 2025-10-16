Kroes staat volledig achter Heitinga: "Ontsla mij dan als eerste"

Ajax-directeur Alex Kroes verzekert dat John Heitinga de komende periode niet ontslagen zal worden. De jonge trainer krijgt de tijd om aan iets te bouwen van de directeur, die zich zelf ergert aan de negatieve tendens omtrent Heitinga die is ontstaan in de media.

"In de laatste week voor de interlandbreak kreeg ik veel vragen van mensen die vonden dat hij eruit moest. Maar dat gaan we niet doen, zei ik", laat Kroes optekenen door Ajax Life. "In de eerste plaats moesten we rust creëren. Daarnaast verwachten mensen dat je weer in 2019 bent. Accepteer nou met z’n allen dat er een nieuwe werkelijkheid is… Het voetbal heeft zich internationaal doorontwikkeld en wij – als land – niet voldoende. Sterker, op bepaalde punten zijn we terug bij af."

Kroes vindt dan ook dat Heitinga vertrouwen hoort te krijgen. "Ja, volledig. Vorig jaar heb ik in een moeilijke fase tegen critici binnen Ajax over Farioli gezegd: Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste. Zo sta ik er nu ook in", legt de directeur uit. "Intern stelde ik iemand, die redelijk veel invloed heeft, de vraag: Vind jij dat ik moet opstappen op het moment dat we voor de gedwongen variant moeten kiezen? Die persoon vond van niet. Ik worstel daar zelf best mee, omdat ik het ergens wel zo voel."

"Los daarvan vind ik simpelweg niet dat John moet worden weggestuurd", is Kroes helder. "Mikel Arteta werd in zijn eerste twee seizoenen achtste en vijfde met Arsenal. Gun trainers de tijd om iets op te bouwen. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelers." Wanneer zou wel de tijd zijn Heitinga te ontslaan? "Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat. Dus niet een klein deel. Aan de andere kant: je stapt met een fluitconcert van het veld nadat je NAC met pijn en moeite hebt verslagen. Dat is het goede nieuws. We zijn weer Ajax…"