Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Kroes stelt positie ter beschikking: "Dan draag ik het over"

Arthur
bron: Ajax
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Ajax heeft John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Het contract van de hoofdtrainer liep oorspronkelijk tot 30 juni 2027, maar zal voortijdig worden beëindigd. Ook assistent-trainer Marcel Keizer vertrekt bij de club. In de tussentijd neemt Fred Grim de taken van Heitinga over, terwijl Ajax zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer.

Technisch directeur Alex Kroes heeft zijn functie per direct ter beschikking gesteld. De andere directieleden en de Raad van Commissarissen hebben hem echter met klem gevraagd aan te blijven om de continuïteit te waarborgen. Kroes: "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over."

Lentin Goodijk komt op X met een aanvulling. "De andere directieleden en de rvc hebben hem met klem verzocht om ten behoeve van de continuïteit de komende tijd aan te blijven."

Kroes is sinds 2024 technisch directeur bij Ajax en was daarvoor werkzaam bij AZ en Go Ahead Eagles.

