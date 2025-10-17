AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Kroes vergeleken met Te Kloese: "Daar zie je hoe een échte td werkt"

Thomas
bron: Kick-Off
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Alex Kroes ligt onder vuur in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen nemen het beleid van de Ajax-directeur onder de loep en vergelijken zijn aanpak met die van Feyenoord-collega Dennis te Kloese. Volgens de twee journalisten is het verschil tussen de technisch directeuren pijnlijk groot.

"Te Kloese heeft voor 350 miljoen aan spelers verkocht in de afgelopen 2,5 jaar. Daaraan zie je hoe een échte technisch directeur werkt, dat verschil met Kroes is zo groot. Kroes is namelijk een voetbalmakelaar: een hele goede dealmaker die een paar spelers misschien ook goed heeft verkocht, maar hij heeft deze zomer ook vijftig miljoen euro besteed op de transfermarkt", zegt Van der Kraan. "Als je nu Eriksen en Tagliafico had gehaald, dan had je twee sterkhouders erbij gehaald. Dan koop je daaromheen drie goede talenten en kun je al een heel ander elftal neerzetten dan dat er nu staat", vervolgt hij.

Driessen valt hem bij en wijst op het gebrek aan visie: "Het samenstellen van een selectie is iets heel anders dan het kopen van een speler. Te Kloese is bij Feyenoord bezig met het samenstellen van de selectie en kijkt naar wat past. Op mentaal, maar ook voetbaltechnisch en tactisch gebied. Hij is daarin veel beter dan Kroes, die alleen maar naar één speler kijkt."

Over de aankoop van Oscar Gloukh is Driessen ook kritisch. "Gloukh, een geweldige speler, die moet ik hebben", illustreert hij. "Maar vervolgens heeft hij Godts en Edvardsen al, waardoor Ajax nu met drie buitenspelers. Op het middenveld stelt Ajax Gloukh namelijk nooit op, omdat hij niet meeverdedigt. Dat moet de scouting al weten, waardoor je kan weten dat hij uitkomt als linksbuiten. Dát is het samenstellen van een team."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Alex Kroes
