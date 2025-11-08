AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

Kroes verklaart Henderson-exit: "Stonden met rug tegen de muur"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Alex Kroes weet dat Jordan Henderson zijn positie bij Ajax niet te houden was. De Engelse middenvelder stuurde aan op een vertrek, waardoor de Amsterdammers met de handen in de haren zaten. 

"Ook daar wordt gesuggereerd dat ik hem kon houden. Wij hebben in januari hele heldere afspraken gemaakt met Jordan en dat was een beetje onder dwang, om het zo te noemen", zegt Kroes bij Voetbal International. "Dat hij het seizoen zou afmaken en dat hij in de zomer zou kunnen gaan. En die afspraak zijn we nagekomen met hem. We stonden daarin met de rug tegen de muur, of hoe je het wil noemen."

Een goede opvolger werd echter niet gevonden. "Het heeft allemaal met timing te maken gehad en we hebben op een bepaald moment gekozen voor een andere positie. Dat was de positie van Ko Itakura, omdat Josip Sutalo geblesseerd was."

"We hadden nog iets meer spelers die als nummer 6 konden spelen, waarvan je nu heel makkelijk kan zeggen: dat mis je. Ik denk dat wij op dat moment zwakker bezet waren op die nummer 3-positie. En niet alleen ik vond dat, maar wij vonden het allemaal. En dan hoop je eigenlijk dat je eerder vrij geld vrijspeelt om dan alsnog die nummer 6 te halen, maar dat is dus niet gelukt", besluit hij. 

