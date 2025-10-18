AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Ajax

Kroes verklaart Henderson-situatie: "Zij kennen de details niet"

Sara
bron: Ajax Life
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © Pro Shots

Alex Kroes geeft in een open interview met Ajax Life uitleg over de situatie rondom Jordan Henderson. Volgens de technisch directeur waren er duidelijke afspraken gemaakt. Ook verklaart hij waarom de nummer 6 positie slachtoffer werd van financiële overwegingen. 

"Druk creëren wij deels ook zelf. Ik legde de lat hoog toen ik begon. Ik hoopte dat ik de sores in één window kon oplossen. Dat was misschien een beetje naïef, aangezien mensen aan de voorkant zeiden: je hebt drie, vier, vijf jaar nodig om boven Jan te komen. Inmiddels concludeer ik dat we in feite te snel tweede zijn geworden en eigenlijk is dat een boemerang gebleken. Want ik vind de extreme druk op John zwaar onterecht", begint Kroes zijn verhaal.

"Dit jaar hebben we keuzes gemaakt om financieel de boel op orde te krijgen, de komende window hopen we de laatste beetjes weg te werken. John accepteerde dat. Om die reden is ook niet met te veel risico geld uitgegeven aan een nummer 6 die misschien wel meer impact zou hebben op het veld dan de huidige spelers op die positie", verklaar Kroes. Ajax kon namelijk ook niet meer rekenen op Jordan Henderson. 

"Dat is heel simpel. Met Jordan maakten we, toen hij in januari weg kon, een afspraak. Hij zou de tweede seizoenshelft nog alles geven bij Ajax om ons kampioen te helpen worden of de Champions League te halen. En dan had hij daarna tot 14 juli om transfervrij te vertrekken. Dat was op dat moment voor Ajax en voor hem een goede afspraak. Begin juli was er nog niets, dus ik belde zijn agent en wees hem op de naderende datum. Hij informeerde mij dat Jordan zeer waarschijnlijk weg zou gaan maar wist nog niet naar welke club. Uiteindelijk werd het Brentford. Ik snap dat mensen daar van alles van vinden. Maar zij kennen de details niet en die hoeven we ook niet te delen. Voor mij is het dan een kwestie van stilzitten als je geschoren wordt", besluit Kroes. 

Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Alex Kroes Jordan Henderson
