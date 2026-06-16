Kroes weer aan de bak na Ajax-vertrek: "Dat hebben we nodig"

Alex Kroes heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het internationale voetbal. De voormalig technisch directeur van Ajax is officieel aangesteld als vice-president van het Oostenrijkse LASK Linz, waarmee de eerder gemelde gesprekken nu zijn uitgemond in een definitieve samenwerking.

Kroes was tussen april 2024 en eind januari 2026 actief als technisch directeur van Ajax. Nadat trainer John Heitinga werd ontslagen, besloot de 51-jarige bestuurder zijn functie neer te leggen. Niet veel later werd hij in Amsterdam opgevolgd door Jordi Cruijff.

Begin juni werd al duidelijk dat Kroes in gesprek was met LASK Linz en bovendien een belang in de Oostenrijkse club zou nemen. Via LinkedIn heeft de club zijn komst nu officieel bevestigd.