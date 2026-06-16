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Ajax historie & oud-spelers

Kroes weer aan de bak na Ajax-vertrek: "Dat hebben we nodig"

Amber
bron: LASK Linz
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het internationale voetbal. De voormalig technisch directeur van Ajax is officieel aangesteld als vice-president van het Oostenrijkse LASK Linz, waarmee de eerder gemelde gesprekken nu zijn uitgemond in een definitieve samenwerking.

Kroes was tussen april 2024 en eind januari 2026 actief als technisch directeur van Ajax. Nadat trainer John Heitinga werd ontslagen, besloot de 51-jarige bestuurder zijn functie neer te leggen. Niet veel later werd hij in Amsterdam opgevolgd door Jordi Cruijff.

Begin juni werd al duidelijk dat Kroes in gesprek was met LASK Linz en bovendien een belang in de Oostenrijkse club zou nemen. Via LinkedIn heeft de club zijn komst nu officieel bevestigd.

Bij LASK is men enthousiast over de ervaring die Kroes meebrengt. De club ziet in hem een bestuurder met een sterk internationaal netwerk en veel kennis van het Europese topvoetbal. "Het is precies de expertise en het netwerk dat we nu nodig hebben", zegt manager Christoph Königslehner over de aanstelling.

Ook Kroes kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij de Oostenrijkse landskampioen. "LASK heeft bewezen dat breder wil kijken dan alleen Oostenrijk. Ik wil dit pad helpen vormgeven met mijn ervaring en contacten in Europa", laat hij via de officiële clubkanalen weten.

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