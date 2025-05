Kroes wijst naar Farioli: "Wissel niet een spits voor een verdediger"

"We zeiden altijd tegen elkaar: we zitten voor 85 procent op dezelfde golflengte en die vijftien procent mag wel een beetje schuren. We zijn open en eerlijk naar elkaar. In zo’n proces heeft hij al vaker zijn twijfels geuit. Dus het is niet voor het eerst dat ik dat voelde de afgelopen dagen. Maar ik dacht dat hij met ons het proces zou volmaken", zegt Kroes bij ESPN. Hij had gehoopt dat de Italiaanse trainer door zou gaan.

"Er was bij mij wel een onvoorwaardelijke wil om door te gaan. Toen wij hem aanstelden kreeg ik een hoop gezeik aan mijn hoofd. Het was een Italiaan, hij speelde negatief voetbal, hij was te jong, een keeperstrainer. Er werden allerlei labels opgeplakt, extern en intern. Ik heb hem altijd met mijn leven verdedigd", aldus Kroes, die wel erkent dat de trainer soms sneller wilde dan de club. "Er is een verschil tussen resultaat op korte termijn en resultaat plus duurzaamheid."

De technisch directeur benadrukt dat het duo ook qua speelstijl op dezelfde lijn lag. "Wij hebben in een eerste evaluatie richting het nieuwe seizoen gesproken over de doelstellingen en wat we van elkaar verwachten. Op dit aspect hebben we gezegd: als we thuis 1-0 voorstaan in de Arena tegen een lager geklasseerde, laten we dan niet tevreden zijn met 1-0. Wissel dan niet een spits voor een verdediger, maar laten we gewoon met 3-0, 4-0 winnen. Daar waren we het met elkaar over eens."