Kroes wil zes spelers verkopen: "Moeilijk met winst te slijten"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële cijfers van Ajax. De verslaggever, die zag dat de club uit Amsterdam in het eerste half jaar een 'stevig verlies' van 13,8 miljoen euro draaide, ziet dat Alex Kroes tot nu toe slechts zes miljoen aan verkoopwinst boekte.

"De technisch directeur zou de boel nog kunnen oppoetsen door aan het begin van de zomerwindow, uiterlijk op 30 juni (dan sluit het boekjaar), een speler te verkopen", legt hij uit. "Gezien het banksaldo is het geen ramp als grote verkopen pas in juli of augustus vallen, maar als het even kan zal Ajax uiteraard liever een resultaat presenteren dat lekkerder oogt dan tientallen miljoenen verlies", beseft Knipping.

"En verder, ook niet onbelangrijk, zijn verkopen hard nodig om nieuwe grote investeringen in de selectie te kunnen doen. De aanvallende stijl uit het tijdperk Van der Sar-Overmars is losgelaten", constateert hij. "Eerst verkopen en dan pas kopen, is het tegenwoordig het uitgangspunt. Kroes zal ook daarom het transfervliegwiel weer aan het draaien moeten krijgen", aldus Knipping.

"Het kan op zich snel gaan als clubs tegen elkaar op gaan bieden om bijvoorbeeld Jorrel Hato binnen te halen, maar feit is ook dat Ajax nog een hoop duurbetaalde spelers heeft verhuurd die moeilijk met winst te slijten zullen zijn (Forbs, Akpom, Medic, Mannsverk, Sosa, Ávila)", besluit de journalist over de 'miskopen' van Mislintat.