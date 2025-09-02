AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax

Kroes zegt speler gedag: "Verstandige keuze voor beide partijen"

Sara
bron: Ajax
Alex Kroes in de Johan Cruijff ArenA
Alex Kroes in de Johan Cruijff ArenA

Gisteren werd bekend dat Ajax afscheid neemt van Brian Brobbey. De 23-jarige spits vertrekt naar Sunderland. Technisch directeur Alex Kroes denkt dat het een verstandige keuze is voor beide partijen. 

"Brian is op zijn achtste jaar binnengekomen in de opleiding en heeft uiteindelijk meer dan 150 wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal. Hij is daarin vaak belangrijk geweest en we zijn hem daarom dankbaar voor zijn inzet en prestaties", klinkt Kroes op de clubwebsite

"Met zijn vertrek nemen wij afscheid van een zelfverzekerde en energieke speler, maar tegelijkertijd is deze transfer op sportief én financieel vlak nu een verstandige keuze voor beide partijen. We hebben Brian bedankt en alle succes gewenst bij zijn vervolgstap naar Sunderland", besluit hij. 

Ajax Alex Kroes Brian Brobbey
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
