Kroes zegt speler gedag: "Verstandige keuze voor beide partijen"

Gisteren werd bekend dat Ajax afscheid neemt van Brian Brobbey. De 23-jarige spits vertrekt naar Sunderland. Technisch directeur Alex Kroes denkt dat het een verstandige keuze is voor beide partijen.

"Brian is op zijn achtste jaar binnengekomen in de opleiding en heeft uiteindelijk meer dan 150 wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal. Hij is daarin vaak belangrijk geweest en we zijn hem daarom dankbaar voor zijn inzet en prestaties", klinkt Kroes op de clubwebsite.

"Met zijn vertrek nemen wij afscheid van een zelfverzekerde en energieke speler, maar tegelijkertijd is deze transfer op sportief én financieel vlak nu een verstandige keuze voor beide partijen. We hebben Brian bedankt en alle succes gewenst bij zijn vervolgstap naar Sunderland", besluit hij.