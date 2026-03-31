Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Alex Kroes heeft opnieuw teruggeblikt op zijn periode bij Ajax en daarbij geconcludeerd dat hij zijn doelen bij de club niet heeft gehaald. Volgens de voormalig algemeen directeur en technisch directeur heeft dat vooral te maken met de structuur van de club.
"Nee, ik ben niet geslaagd daarin", zegt Kroes in de podcast Kale & Kokkie over zijn periode bij Ajax en de doelstellingen die hij had. "Toen ik begon, voordat ik eigenlijk instapte, zei ik thuis tegen mijn vrouw: ‘Schat, ik denk dat ik de komende tien jaar aan Ajax ga besteden’. Ik wil eigenlijk van Ajax de best geleide club van de wereld maken. Qua structuur, sportief en financiën."
Kroes kwam er echter al snel achter dat dat in de praktijk moeilijker was dan hij vooraf had gedacht. Volgens hem is de structuur van Ajax een belangrijke reden waarom veranderingen lastig door te voeren zijn. "Alleen ik kwam er, als ik heel eerlijk ben, ook wel vrij snel achter dat het niet zo eenvoudig is. Misschien heb ik op een bepaald moment de conclusie voor mezelf wel getrokken en ik hoop dat ik helemaal mis zit, dat het qua structuur heel lastig is om van Ajax de best geleide club van de wereld te maken."
Volgens Kroes ligt dat aan de manier waarop Ajax is georganiseerd, met verschillende partijen die invloed hebben op het beleid van de club. "Een deel zit in de vereniging van de aandelen, een deel zit op de beurs, er is een toezichthouder. Er moet echt aan die structuur gesleuteld worden, wil je ernaartoe komen dat een x aantal mensen de visie van de club neerleggen en daar ook aan werken. Het is bijna onbegonnen."
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"
Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart
Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"
VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"
Weghorst spreekt Oranje-kleedkamer toe: "Nooit durven dromen"
'Brobbey in basis Oranje': "Weghorst zal de WK-selectie halen"
Kees Smit in Oranje: "Koeman kan beter Sean Steur meenemen"
Wim Kieft wijst naar Ajacied: "Dat stemt niet per se vrolijk"
Brobbey eerste spits op het WK? "Hij speelde zó ongelooflijk goed"
Mikautadze blijft scoren en nadert record van Shota Arveladze
Waarom steeds meer sporters trainen met gewichtsvesten
Sjaak Swart met transferadvies: "Zou een goede voor Ajax zijn"
Kik Pierie stopte: "Daardoor ben ik mijn spelplezier verloren"
Van de Beek: "Kon niet echt afscheid nemen van het Ajax-publiek"
Anthony Correia geschikt voor Ajax? "Daar is hij zeker klaar voor"
Janse twijfelt over Ajax-terugkeer: "Of ik die strijd aan wil gaan..."
Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"
John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"