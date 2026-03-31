Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Gijs Kila
bron: Kale & Kokkie

Alex Kroes heeft opnieuw teruggeblikt op zijn periode bij Ajax en daarbij geconcludeerd dat hij zijn doelen bij de club niet heeft gehaald. Volgens de voormalig algemeen directeur en technisch directeur heeft dat vooral te maken met de structuur van de club.

"Nee, ik ben niet geslaagd daarin", zegt Kroes in de podcast Kale & Kokkie over zijn periode bij Ajax en de doelstellingen die hij had. "Toen ik begon, voordat ik eigenlijk instapte, zei ik thuis tegen mijn vrouw: ‘Schat, ik denk dat ik de komende tien jaar aan Ajax ga besteden’. Ik wil eigenlijk van Ajax de best geleide club van de wereld maken. Qua structuur, sportief en financiën."

Kroes kwam er echter al snel achter dat dat in de praktijk moeilijker was dan hij vooraf had gedacht. Volgens hem is de structuur van Ajax een belangrijke reden waarom veranderingen lastig door te voeren zijn. "Alleen ik kwam er, als ik heel eerlijk ben, ook wel vrij snel achter dat het niet zo eenvoudig is. Misschien heb ik op een bepaald moment de conclusie voor mezelf wel getrokken en ik hoop dat ik helemaal mis zit, dat het qua structuur heel lastig is om van Ajax de best geleide club van de wereld te maken."

Volgens Kroes ligt dat aan de manier waarop Ajax is georganiseerd, met verschillende partijen die invloed hebben op het beleid van de club. "Een deel zit in de vereniging van de aandelen, een deel zit op de beurs, er is een toezichthouder. Er moet echt aan die structuur gesleuteld worden, wil je ernaartoe komen dat een x aantal mensen de visie van de club neerleggen en daar ook aan werken. Het is bijna onbegonnen."

