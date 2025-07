Krol prijst voormalig Ajacied: "Cruijff zou trots op hem zijn"

Oud-Ajacied Ruud Krol is vol lof over Francesco Farioli en stelt dat Johan Cruijff trots zou zijn geweest op de prestaties van Ajax onder diens leiding. De voormalig speler en assistent-trainer ziet duidelijk de hand van de Italiaanse coach in het vernieuwde spel van de Amsterdammers.

"Farioli presteerde erg goed bij Ajax, daar bestaat geen twijfel over", vertelt Krol in gesprek met het Portugese zerozero. "Het begin was niet makkelijk. In vond zijn ideeën en methoden veeleisend en niet alle spelers pasten zich snel aan."

Ruud Krol noemt het een intens jaar voor Ajax onder leiding van Francesco Farioli. "Hij had geen spelers van topkwaliteit. Het team kwam net van een teleurstellende vijfde plaats en de energie was negatief", vertelt hij, die in het verleden 339 duels namens Ajax 1 speelde.

"De start was matig en dat accepteerde ik natuurlijk. Het zou voor geen enkele trainer een gemakkelijke opgave zijn. De waarheid is dat hij ieders bewondering verdiende, ook die van mij", vervolgt de voormalig Ajacied.

"Farioli heeft Ajax en de band tussen het team en de fans een nieuw leven ingeblazen. Hij maakte me trots en hij zou Johan (Cruijff, red.) zeker ook trots maken, want het team heeft geweldige momenten gehad. Ze hebben bijvoorbeeld alle wedstrijden tegen PSV en Feyenoord gewonnen", aldus Krol.