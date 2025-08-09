TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Krol ziet problemen: "Daar kan Ajax nog wel versterking gebruiken"

Julian
bron: Het Parool
Ruud Krol
Ruud Krol Foto: © Pro Shots

Ruud Krol is heel benieuwd hoe Ajax het dit seizoen gaat doen. De oud-Ajacied ziet dat er meerdere goede nieuwkomers zijn gehaald, maar hij constateert ook dat de Amsterdamse selectie nog niet in balans is.

"Je hebt nu drie linksbuitens, dat is wat overdreven. Een verdedigende middenvelder zou nog wel welkom zijn na het vertrek van Henderson, die ervaring bracht en mensen neerzette. Jorthy Mokio is goed, maar heeft de tijd nodig", stelt Krol in Het Parool. "En op linksback kan Ajax ook nog wel versterking gebruiken, zeker na het vertrek van Jorrel Hato. Owen Wijndal is misschien goed voor de Nederlandse competitie, maar niet voor in Europa."

In de punt van de aanval kan John Heitinga kiezen tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst. "Het zijn verschillende spelers, maar zowel Brobbey als Weghorst komen veel in de bal, terwijl je als Ajaxspits ook de diepte moet zoeken. Wat dat betreft is Raúl Moro een aanwinst, al zal hij ook nog moeten wennen. En met Oscar Gloukh heeft Ajax iemand met creativiteit op het middenveld gehaald. Ook doelman Vítezslav Jaros maakt een goede indruk."

Krol is benieuwd hoe Ajax dit seizoen voor de dag komt. Waar vorig seizoen vooral op de verdediging werd gehamerd, wil Heitinga aanvallen. "Dat is moeilijker om in een ploeg te slijten dan het verdedigende spel van Farioli en het vergt ook meer tijd", stelt de oud-verdediger. "Als je wil aanvallen, moet je eerst verdedigend goed staan. Ik heb wel goede hoop dat Heitinga dit bij de spelers krijgt ingeprent. Hij heeft zijn lessen geleerd bij West Ham en onder Arne Slot bij Liverpool."

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
