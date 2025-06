Kruijt maakt reden Ajax-afhaken Valente bekend: "Tijdje terug"

Feyenoord is nog volop bezig met de transfer van Luciano Valente, meldt Bart Kruijt van Voetbal International . De Rotterdammers willen de 21-jarige FC Groningen-uitblinker deze zomer naar Rotterdam halen, maar een deal is nog niet rond.

"De stand van zaken is dat Feyenoord er nog wel gewoon mee bezig is", vertelt FC Groningen-watcher Bart Kruijt. Feyenoord bracht twee keer een bod uit, maar beide werden afgewezen. "Er verschenen geruchten dat er al een derde bod was, maar die is er nog niet. Het is wel de verwachting dat die er komt."

Volgens Kruijt is er momenteel nog een kloof tussen vraag en aanbod van beide clubs. "Dat is het spel wat er nu gespeeld wordt. Het is nog erg vroeg in de zomer, dus het is vroeg om te zeggen of het doorgaat of niet", vertelt de clubwatcher. "Ik geloof dat de betrokken partijen er wel vanuit gaan dat ze elkaar gaan vinden, want Valente wil gewoon die kant op."

Valente bereidt zich momenteel met Jong Oranje voor op het EK in Slowakije. "Je hoort nu ook veel van: op het EK kan hij zijn transferwaarde nog even opschroeven. Die jongen wil niet naar het buitenland, dus het is niet dat Feyenoord dan opeens denkt: nu leggen we tien miljoen (euro, red.) neer. Zo werkt het niet", vertelt Kruijt.

Valente wil maar één ding: een transfer naar een Nederlandse top drie club. "Hij wil niet naar het buitenland. Bij PSV zitten momenteel te veel middenvelders, het is geen goed plan om daarheen te gaan. Ajax heeft zich een tijdje terug gemeld, maar heeft niet doorgepakt", stelt de journalist, die weet waarom Ajax geen poging onderneemt. "Ajax heeft het geld er niet voor. Die moeten wachten totdat Taylor eerst een stap gaat maken, maar dat lijkt eigenlijk te laat."