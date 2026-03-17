Krul over lastige Ajax-tijd: "Toen begon hij elke week te shinen"

Krul had in 2015 al te maken gekregen met een zware blessure. "Ik scheurde mijn kruisband bij het Nederlands elftal en Van der Sar belde mij hoelang ik nodig had om fit te worden", vertelt Krul. Toen Jasper Cillessen de zomer daarna naar FC Barcelona vertrok, bleef Ajax over met de jonge André Onana en de ervaren Diederik Boer. "Hij zei: we hebben een jonge keeper, Onana, en we willen jou erbij zetten. Voor mij was het natuurlijk fantastisch, omdat het een droom was om voor Ajax te spelen. Het duurde langer voor mij om fit te worden."

Door het sterke seizoen van Ajax kreeg Krul nauwelijks speeltijd. "Toen begon Ajax alles te winnen en toen stond Onana bijna elke week te shinen en toen heb ik vier of vijf wedstrijden in Jong mogen keepen met De Ligt, Frenkie de Jong en Dolberg. Jong Ajax was ongelooflijk toen. Toen kwam januari en toen was ik er zestien of zeventien maanden uit en ik wilde spelen, dus toen ben ik naar AZ gegaan. Ik kwam uit de Premier League en dat was voor mij het walhalla, maar het was ook een droom om in de Eredivisie te spelen."