Geschreven door Jordi Smit 31 dec 2019 om 13:12

© Proshots

Ajax haalde in de zomer van 2016 Tim Krul binnen als vervanger van de vertrokken Jasper Cilissen. Het liep echter anders toen bleek dat André Onana al klaar was om in de hoofdmacht tussen de palen te staan. Inmiddels is Krul keeper van Norwich City, de hekkersluiter in de Premier League, en is Onana onbetwist basisspeler bij Ajax.

Hoge verwachtingen

Krul heeft hoge verwachtingen bij Onana, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. De Nederlandse keeper raakte niet voor niets al gelijk bij binnenkomst onder de indruk van de sluitpost. “Waar zijn plafond ligt, bepaalt André zelf. Als hij zijn hoofd erbij houdt, is hij geschikt voor de absolute top, want hij heeft alle benodigde kwaliteiten.” Al zet Krul daar wél een kanttekening bij. “Hij kan de beste van de wereld worden. Maar zijn volgende stap moet ‘raak’ zijn. Spelen is essentieel voor zijn verdere ontwikkeling.”

Nederlands Elftal

Overigens hoopt Krul ook snel weer een kans te krijgen bij het Nederlands Elftal. “Ik heb met Gini Wijnaldum bij Newcastle gespeeld en bij Ajax de opkomst van Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Justin Kluivert meegemaakt. In Jong Ajax pakte die gekke Frenkie de bal in het eigen strafschopgebied al van mijn voet af om onbevangen naar voren te dribbelen. Met die jongens heb ik een heel goede band”, aldus Krul.