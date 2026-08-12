Krul schat titelkansen Ajax in: "Ik hoor veel goede verhalen"

Tim Krul denkt dat Ajax dit seizoen serieus een gooi op de titel kan doen. De doelman is erg te spreken over de zomerse aanwinsten van de Amsterdammers.

Jordi Cruijff wil dit seizoen gelijk voor de titel gaan met Ajax en daar gelooft Krul wel in. "Het wordt voor Ajax ook wel tijd om weer iets te winnen. Hoe het nu voelt, is de club er klaar voor", stelt de voormalig doelman in Rondo van Ziggo Sport. "Van wat ik nu van PSV zie, denk ik dat het dit jaar niet gaat gebeuren."

Krul prijst de nieuwe technisch directeur van Ajax. "Ik hoor op de achtergrond veel goede verhalen over Jordi Cruijff. Als je jongens als Brandt en Ter Stegen binnen kunt halen, dan ligt er toch wel een plan. Ik denk dat ze weer op de goede weg zijn", oordeelt hij.