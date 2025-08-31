AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Bekijk meer nieuws
Kruys: "Als je als Volendam zijnde een punt pakt tegen Ajax…"

Thomas
bron: ESPN
Rick Kruys
Rick Kruys Foto: © Pro Shots

Ajax liet zaterdag in Volendam opnieuw punten liggen. De Amsterdammers kwamen niet verder dan 1-1 tegen de promovendus, waar de hoofdtrainer van de Volendammers sprak na afloop over een morele overwinning.

FC Volendam-trainer Rick Kruys kon zijn geluk nauwelijks op. "Ik ben wel heel blij met wat ik vandaag heb gezien", zei hij bij ESPN. "Als je als Volendam zijnde een punt pakt tegen Ajax… Maar ook de manier waarop, hè. Met veel energie, met veel duelkracht en het publiek dat erachter staat. We hebben een publiek dat zich identificeert met dit elftal."

Kruys zag Ajax nauwelijks echt gevaarlijk worden. "Ik denk dat we dat ook konden volhouden richting het einde. Het enige wat jammer was, is dat we een goal tegen kregen uit een spelhervatting." De trainer benadrukte dat zijn ploeg het compact hield en Ajax zo weinig ruimte bood: "Op het moment dat je ze ietwat laat komen in het blok, dan moet je duelleren. Daar hebben we ook de mannen voor."

Bekijk meer nieuws
Bekijk meer nieuws
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
