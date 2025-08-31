Kruys: "Als je als Volendam zijnde een punt pakt tegen Ajax…"

FC Volendam-trainer Rick Kruys kon zijn geluk nauwelijks op. "Ik ben wel heel blij met wat ik vandaag heb gezien", zei hij bij ESPN. "Als je als Volendam zijnde een punt pakt tegen Ajax… Maar ook de manier waarop, hè. Met veel energie, met veel duelkracht en het publiek dat erachter staat. We hebben een publiek dat zich identificeert met dit elftal."

Kruys zag Ajax nauwelijks echt gevaarlijk worden. "Ik denk dat we dat ook konden volhouden richting het einde. Het enige wat jammer was, is dat we een goal tegen kregen uit een spelhervatting." De trainer benadrukte dat zijn ploeg het compact hield en Ajax zo weinig ruimte bood: "Op het moment dat je ze ietwat laat komen in het blok, dan moet je duelleren. Daar hebben we ook de mannen voor."