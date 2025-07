Kruys blij met versterking van Ajax: "Geweldig toernooi gespeeld"

Rick Kruys staat komend seizoen met FC Volendam in de Eredivisie. De kampioen van de KKD is daarvoor wel de selectie aan het versterken.

Kruys is vooralsnog erg tevreden met de transferzaken van FC Volendam én de nieuwe grasmat in het Kras Stadion. “Het gaat goed met het veld, het groeit goed. Met de selectie gaat het de goede kant op. We zijn wat jongens kwijt, maar we zijn ons ondertussen ook aan het versterken", vertelt de oefenmeester aan ESPN.

Het is aan td Patrick Busby om de selectie Eredivisie-klaar te maken. “We hebben Ozan Kökcü erbij gekregen en ook Precious Ugwu, die een geweldig toernooi heeft gespeeld met Oranje Onder 19", aldus Kruys. "Daarnaast hebben we Gibson Yah gehaald van Jong FC Utrecht. Verder kijken we hoe we ons verder kunnen versterken en er kunnen ook nog uitgaande transfers plaatsvinden." De negentienjarige Ugwu komt over uit de jeugd van Ajax. Naar verluidt hebben de Amsterdammers een terugkoopoptie.