Kruys over verdedigen Baas: "Niet goed genoeg in de Eredivisie"

Ajax had weinig te vrezen van FC Volendam, en ook trainer Rick Kruys moest dat na afloop erkennen. Zijn ploeg verloor met 2-0 in de Johan Cruijff ArenA, waarbij vooral het gebrek aan slagkracht en verdedigende scherpte opviel. Tegenover de NOS sprak de oefenmeester open over de pijnpunten in het spel van zijn team.

"In een wedstrijd als deze moet je op je best zijn. Dan moet je veel tegenhouden en proberen zelf in de wedstrijd te komen door je momenten af te dwingen", stelt Kruys. Toch kwam Volendam snel op achterstand, en dat was tekenend voor het verloop. "Dan is het wel pijnlijk dat je vanuit twee spelhervattingen op een 2-0-achterstand komt. Het is dan heel moeilijk om in de wedstrijd te komen."

Hoewel Ajax het betere van het spel had, baalde Kruys van het gebrek aan echte kansen voor zijn ploeg. "Dat was te weinig: we hebben natuurlijk het moment gehad met Ideho, die een-op-een met de keeper komt. Kwakman schoot van afstand met een schitterend schot op de paal. Maar verder hebben we te weinig afgedwongen om écht gevaarlijk te worden." Vooral de rol van Kuwas had volgens hem beter benut kunnen worden: "Zeker bij hoge druk van Ajax. Het ging net in een tempootje te laag, en daarom konden we hem vaak niet vinden."

Ook defensief liet FC Volendam steken vallen. De goals van Youri Baas waren volgens Kruys illustratief voor het huidige niveau. "Dat is niet goed genoeg in de Eredivisie. Je moet man en bal zien en dan moet je mannelijk duelleren. Deze goals gingen er veel te makkelijk in", aldus de coach. "Je weet op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd wordt, maar dat die momenten doorslaggevend zijn, is wel pijnlijk."