Krüzen tipt Ajax nieuwe spits: "Die maakt er minimaal twintig"

Heracles Almelo heeft een punt gepakt in het uitduel tegen Fortuna Sittard: 1-1. In Sittard zorgde Jizz Hornkamp ervoor dat Hendrie Krüzen zijn periode als interim-trainer bij de club ongeslagen afsluit. Na afloop liet Krüzen zich lovend uit over zijn aanvalsleider, die volgens hem klaar is voor een stap hogerop in Nederland, bij Ajax, PSV, Feyenoord, AZ of FC Twente.

"Hij is hot op dit moment. Alles wat hij raakt valt binnen. Ik vind dat hij absoluut een stap hogerop kan, daar ben ik van overtuigd. Bij elke top-vijfclub gaat hij er minimaal twintig maken. Hij is nu echt fit; dit is zijn eerste seizoen waarin hij alles meetraint en ook speelt. Dus wat dat betreft kan hij echt nog een stap maken", aldus Krüzen bij ESPN over Hornkamp. De 27-jarige spits is dit seizoen clubtopscorer van Heracles met acht doelpunten en was bij elk van zijn laatste vier competitieduels betrokken bij een treffer (5 goals, 1 assist).

Krüzen draagt het stokje met een positief gevoel over aan Ernest Faber, die naar verwachting dinsdag voor het eerst voor de groep staat. Faber zal de komende anderhalf jaar zowel de rol van hoofdtrainer als die van technisch directeur bij Heracles vervullen.

Onder leiding van Krüzen klom Heracles van de laatste plaats naar de zestiende positie. "Ik kijk met plezier terug op de afgelopen weken", zegt hij. "Hopelijk gaat het niet nog een keer gebeuren. Ik sta graag mijn plek af. Dit laten we niet meer gebeuren als club, laat ik het zo zeggen."