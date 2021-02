Geschreven door Kevin Ligtvoet 24 feb 2021 om 13:02

Mohammed Kudus is blij dat hij weer kan voetballen voor Ajax. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van FC Nordsjælland, raakte bij zijn Champions League-debuut tegen Liverpool al na negen minuten geblesseerd raakte aan zijn knie.

De aanvallende middenvelder stond uiteindelijk maanden aan de kant en miste een groot deel van het seizoen, dat deed hem pijn: “Dat ik vervolgens de gehele poulefase van de Champions League moest missen, viel me het zwaarst. Het was heel moeilijk, omdat ik als kleine jongen al droomde van spelen op dit niveau.”, aldus de Ghanees tegen over het Algemeen Dagblad.

Aan het begin hoopte Kudus nog dat de blessure mee zou vallen, maar dat bleek niet zo te zijn: “Mijn meniscus was beschadigd en er was een operatie nodig. Na een paar dagen ging de knop om en ging ik me focussen op de revalidatie.”

Uiteindelijk werd hij geopereerd door orthopedisch chirurg Roy Hoogeslag. Daarna werkte hij in Amsterdam aan zijn herstel, meestal op De Toekomst samen met de fysio’s. Zondag was daar eindelijk zijn rentre in de basis tegen Sparta (4-2): “Dat voelde goed. Het was vooral belangrijk om zelf weer comfortabel te voelen op het veld na mijn blessure. Ik trainde al wel langer, maar een wedstrijd is heel anders.”

Het is nog helemaal niet zeker of Kudus zomaar weer terug in de basis komt, aangezien Davy Klaassen het goed doet op de tien-positie en Edson Álvarez is in topvorm als controleur. “Iedereen wil op de training laten zien dat hij in de basis hoort. Zo maken we elkaar sterker en fitter en daar profiteert iedereen van”, legt de middenvelder uit. “Zoals het hoort. Ik moet meer wedstrijdritme krijgen. Dan zien we wel hoe het loopt. Deze wedstrijd voelde al als een overwinning. Ik ben terug, maar moet het nu verder opbouwen.”