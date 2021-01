Geschreven door Jessica Westdijk 04 jan 2021 om 19:01

Komend weekend staat voor Ajax de eerste echte topper in de Eredivisie op het programma. PSV komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Het is nog even de vraag in hoeverre Ajax op volle sterkte is voor dat duel. In ieder geval zien we Mohammed Kudus en Noussair Mazraoui weer voorbij komen op de foto’s van de training maandagmiddag. En dat is goed nieuws. Ook Jurriën Timber is weer van de partij. Er is ook nog een aantal afwezigen. Zo zagen we David Neres nog niet op het trainingsveld, maar van hem is ook bekend dat hij een paar dagen naar Brazilië ging. Mogelijk heeft zijn afwezigheid daarmee te maken. Ook Brian Brobbey en Lassina Traoré waren er nog niet bij.

Wie wel meetrainde, was Kristian Hlynsson. De 16-jarige IJslander mocht voor de tweede keer aansluiten bij de selectie van Erik ten Hag.