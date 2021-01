Geschreven door Auke Kooreman 08 jan 2021 om 21:01

Mohammed Kudus, Klaas Jan Huntelaar en Lisandro Martinez zijn een groot vraagteken voor aankomende zondag. Brian Brobbey zal zondag niet spelen en is daardoor geen vraagteken meer.

David Neres, Lassina Traoré en Brian Brobbey zijn niet in staat om in actie te komen tegen PSV zondag. Daarnaast zijn Kudus, Huntelaar en Martinez niet zeker voor zondag. De laatste twee genoemde waren in het laatste competitieduel van 2020 wel aanwezig bij de selectie. De ervaren spits speelde zelfs nog de volle negentig minuten in Tilburg, maar beide spelers hebben wat pijntjes tijdens de verkorte winterstop opgelopen.

Kudus, die in het eerste Champions League-duel van het seizoen geblesseerd uitviel, is na lang revalideren dichtbij een terugkeer. De aanvallende middenvelder viel uit met knieklachten en is na een geslaagde operatie heel dichtbij de fitte Kudus. Echter is hij wel nog altijd een twijfelgeval, liet Erik ten Hag weten op de persconferentie. De speler van Ghanese afkomst liet in een korte tijd zien van waarde te kunnen zijn. De aankomende dagen zal nog een training plaats vinden waaruit de medische staf zal beslissen of Kudus inzetbaar is of niet.