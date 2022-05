Geschreven door Idse Geurts 02 mei 2022 om 13:05

Mohammed Kudus heeft moeite om zijn goede vorm terug te vinden. De jonge middenvelder kende een goede start bij Ajax, maar na veelvuldig blessureleed heeft Kudus nog niet kunnen overtuigen. De Ghanees international mocht afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle weer in de basis beginnen, maar de analisten bij ESPN waren niet onder de indruk van Kudus zijn inbreng.

Zo stelt Kenneth Perez dat het er gewoon niet uitkomt bij Kudus. “Kun je het nog herinneren na drie wedstrijden? Het achtste wereldwonder was geboren”, verwijst Perez naar de beginperiode van Kudus. “Het is een goede speler, super vaardig, maar het komt er niet uit. Hij heeft eigenlijk ook geen diepgang. Hij loopt zo veel met de bal. Op het oog is hij een lekkerdere speler dan Taylor, alleen Taylor is wat functioneler en betrouwbaarder”, besluit Perez.

Ook Hedwiges Maduro maakt de vergelijking tussen Kudus en Taylor. In vergelijking met Taylor loopt Kudus vaak met zijn hoofd naar beneden, stelt Maduro. “Na zijn blessure is hij niet meer in de vorm van daarvoor geweest. Je ziet dat hij de techniek heeft, maar hij loopt zich altijd vast. Taylor gaat ook zonder bal vaak diep. Kudus wil altijd in de bal en dribbelen”, laat Maduro weten. Kudus lijkt zich volgend seizoen toch echt te moeten verbeteren, wil hij een basisplek verdienen bij Ajax. Zeker nu Kenneth Taylor nadrukkelijk solliciteert voor een vaste plek op het middenveld.