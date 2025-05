'Kudus kan voor bizar bedrag transfer binnen Engeland maken"

Arsenal is nog steeds geïnteresseerd in Mohammed Kudus. Dat meldt het Engelse talkSPORT .

Arsenal zou de voormalig Ajacied al langere tijd in de gaten houden en hoopt deze zomer toe te kunnen slaan. De 24-jarige Ghanees werd eerder ook al gelinkt aan het Liverpool van Arne Slot. Arsenal zal wel behoorlijk diep in de buidel moeten tasten om Kudus los te weken bij West Ham United. naar verluidt heeft de aanvaller een afkoopsom van bijna honderd miljoen euro in zijn contract staan.

Kudus maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar West Ham United. De Londense club betaalde destijds ruim veertig miljoen euro voor de aanvaller, die een contract tot medio 2028 tekende. Dit seizoen speelt de international bijna alles en was hij in de competitie bij zes doelpunten betrokken.