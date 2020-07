Geschreven door Jessica Westdijk 14 jul 2020 om 10:07

Mohammed Kudus vervolgt zijn carrière bij Ajax, zo meldt het Deense Ekstra Bladet. De 19-jarige Ghanese aanvaller annex middenvelder speelt op dit moment bij FC Nordsjaelland en het was al een tijdje duidelijk dat hij Denemarken deze zomer zou verlaten.

Kudus had de clubs voor het uitkiezen. Vooral Everton toonde ook serieuze interesse, net als Borussia Mönchengladbach. Maar uiteindelijk is de keuze van het talent op Ajax gevallen, vanwege de goede kansen om daadwerkelijk van waarde te zijn in het eerste elftal.

In 2018 kwam Kudus naar Denemarken. Hij kwam toen over van de Right to Dream Academy in Ghana. Na een half jaar bij de beloften van Nordsjaelland sloot hij aan bij het eerst elftal, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij vrijwel direct een vaste waarde. Inmiddels speelde hij bijna 60 duels in het eerste elftal van de Deense club. Dit seizoen beleefde hij zijn echte doorbraak, met 11 goals in 25 competitiewedstrijden, waarmee hij gedeeld clubtopscorer is.