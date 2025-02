Kudus over Ajax-periode: "Wilde op de juiste manier vertrekken"

Mohammed Kudus heeft in een interview met Rising Ballers teruggeblikt op zijn tijd bij Ajax en de keuze om uiteindelijk naar West Ham United te vertrekken. De Ghanees onthulde dat hij al een jaar eerder een transfer had kunnen maken, maar bewust besloot te blijven om sterker en completer te vertrekken.

De aanvallende middenvelder maakte in 2020 de overstap van het Deense Nordsjælland naar Ajax, waar hij direct de potentie liet zien die hem naar Amsterdam had gebracht. Toch verliep zijn eerste periode niet vlekkeloos. "Ajax is de grootste club in Nederland en staat bekend om het ontwikkelen van talenten en ze aan grotere clubs te verkopen. Ik zag het als de perfecte stap voor mijn ontwikkeling," vertelt Kudus. "Maar ik kreeg al snel te maken met blessures, wat mijn groei vertraagde. Daarna had ik goede en slechte momenten, ups en downs."

Na twee seizoenen in de Eredivisie was er al concrete interesse van andere clubs, maar Kudus koos ervoor om nog niet te vertrekken. "Ik kon na mijn tweede seizoen al weg, maar ik wilde pas gaan als ik écht klaar was. Ik wilde op de juiste manier vertrekken, niet als een halve speler die nog iets te bewijzen had." Dat geduld betaalde zich uit in zijn derde seizoen, waarin Kudus zich ontpopte tot een van de sterkhouders van Ajax. "We wonnen de competitie en de beker en ik speelde zoals ik wilde spelen. Toen wist ik: nu ben ik klaar voor de volgende stap."

Met die overtuiging maakte hij in de zomer van 2023 de overstap naar West Ham United, waar hij nu een vaste waarde is in de Premier League. "West Ham had interesse en voor mij voelde dat als de juiste keuze. Ik was er klaar voor."