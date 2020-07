Geschreven door Jessica Westdijk 16 jul 2020 om 15:07

Ajax heeft donderdag Mohammed Kudus gepresenteerd. De middenvelder annex aanvaller komt over van FC Nordsjaelland.

Eerder deze week brachten Deense media al naar buiten dat Kudus de clubs voor het uitkiezen had, maar dat zijn keuze was gevallen op Ajax. Dat blijkt nu dus inderdaad het geval. De 19-jarige Ghanees heeft in Amsterdam een contract getekend tot medio 2025 en zijn contract gaat per direct in.

De Deen speelde sinds 2018 in Denemarken, daarvoor kwam hij uit voor the Right to Dream Academy in zijn vaderland. Bij Nordsjaelland sloot hij al snel aan bij het eerste elftal en werd hij een vaste waarde. Inmiddels speelde hij bijna 60 duels in het eerste elftal van de Deense club. Dit seizoen beleefde hij zijn echte doorbraak, met 11 goals in 25 competitiewedstrijden, waarmee hij gedeeld clubtopscorer is.

Bij zijn contractondertekening poseert Kudus met rugnummer 20, dat nummer was vrij na het vertrek van Lasse Schöne. Of dit ook zijn definitieve rugnummer zal zijn, is nog even afwachten.