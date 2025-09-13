Kudus wacht vijandig onthaal: "Hij zal veel over zich heen krijgen"

Voormalig Ajax-speler Mohammed Kudus maakte deze zomer een gevoelige overstap van West Ham United naar aartsrivaal Tottenham Hotspur. Zaterdag keert hij met Spurs terug bij zijn oude club, waar de fans hem een vijandig onthaal beloven.

De 25-jarige Ghanees was vorig seizoen een van de weinige lichtpunten bij West Ham, maar twijfelde niet toen Tottenham zich meldde. Supporters voelen zich verraden en hebben vlaggen gemaakt met het hoofd van 'Judas Kudus' op het lijf van een slang.

Andy Payne, secretaris van de 20.000 leden tellende supportersvereniging Hammers United, spreekt zich uit tegenover GiveMeSport. "West Ham verlaten om bij Tottenham te gaan spelen is bijna net zo erg als bij Millwall gaan spelen. Ik verwacht dat Kudus niet bepaald warm onthaald zal worden. Met andere woorden, hij zal veel shit over zich heen krijgen."

"West Ham heeft een zeer hechte fanbase. Elk team gaat er graag vanuit dat zijn fans loyaal zijn, maar bij ons is dat van een heel ander niveau. De rivaliteit met Millwall gaat terug tot de stakingen in de haven. En wie heeft de staking gebroken? De havenarbeiders van Millwall, niet die van ons. De fans stonden altijd bij elkaar in hun favoriete delen van de tribunes in ons oude stadion, Upton Park. Ze kennen elkaar zo goed. Loyaliteit is heel belangrijk. Het zit in hun DNA. Het maakt deel uit van onze identiteit en dat zal altijd zo blijven."

"Kudus heeft waarschijnlijk geen idee wat hij heeft gedaan. En hij is een beetje in de war. Hij is niet per se schuldig aan wat hij heeft gedaan, maar zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal. West Ham moet elk voordeel aangrijpen om zaterdag van Tottenham te winnen. Als dat betekent dat we Kudus als bliksemafleider moeten gebruiken om te winnen, dan is dat maar zo."

Payne laat weten dat de woede richting Kudus ook een diepere oorzaak heeft. "Er heerst een gevoel van frustratie onder onze fans. Ons stadion is niet geschikt om sfeer in te maken, het is een zielloze bak. De aanstelling van Julen Lopetegui als manager was een ramp. Kudus kon duidelijk niet met hem overweg, net als veel andere spelers. Twee jaar geleden won het team nog een Europese trofee (de Conference League, red.), maar nu vecht het voor zijn voortbestaan."

"De taken van Lopetegui werden overgedragen aan Graham Potter en Kudus maakte duidelijk dat hij weg wilde. West Ham wilde hem verkopen, maar we hebben hem aan een van onze rivalen verkocht. Ik weet niet zeker in hoeverre hij bij Spurs wilde spelen. Chelsea en Liverpool zouden hoger op zijn lijstje hebben gestaan, denk ik, maar het is nu eenmaal zo. Het is gebeurd."

"Als het aanwijzen van Kudus als doelwit kan helpen om de vreselijke sfeer in het London Stadium te verbeteren, dan is dat wat de fans zullen doen. We kunnen op dit moment niet alleen op de spelers vertrouwen", aldus Payne.